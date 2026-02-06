Мерц заявив, що ЄС готовий розмовляти з Росією, але за однієї умови

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз завжди готовий проводити переговори з Росією з метою припинення війни в Україні, але це не мають бути "паралельні" канали комунікації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Під час виступу перед пресою в Абу-Дабі, куди Мерц прибув в рамках свого близькосхідного турне, канцлер розповів про готовність до діалогу з Москвою.

Однак, за словами очільника німецького уряду, такі контакти не мають суперечити основному переговорному процесу, який днями активізувався в Абу-Дабі.

"Ми, звичайно, завжди готові до переговорів з Росією. Наразі в Абу-Дабі проходять скоординовані переговори.Якщо ми можемо сприяти тому, щоб ці переговори стали ще кращими, ще успішнішими, то ми це зробимо. Але ми не будемо відкривати жодних паралельних каналів комунікації", – відповів Мерц.

Про необхідність відновити прямі контакти між Європою та Росією у грудні заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Цього тижня Макрон повідомив журналістам, що Єлисейський палац продовжує роботу з відновлення діалогу з Путіним, додавши, що це робиться у консультаціях з Україною.

Неофіційно повідомляли, що 4 лютого дипрадник Макрона відвідав Москву для перемовин про Україну.

У Москві заяви французького президента назвали "жалюгідною дипломатією".

Паралельно прем'єрка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для проведення перемовин з Росією, назвавши Макрона як одного з потенційних кандидатів.