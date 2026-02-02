Барро пояснив, навіщо Макрон хоче відновити контакт з Путіним

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європа не відмовляється від прямих контактів з Росією через потребу відстоювати свої інтереси у переговорах.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю Libération.

У глави французького МЗС запитали про заяви президента країни Емманюеля Макрона про можливе відновлення діалогу з правителем Росії Владіміром Путіним.

Барро пояснив, що Париж не відкидає цю можливість, однак такі контакти мають відбуватися у координації з Україною та європейськими партнерами.

"Франція ніколи не виключала принципової можливості діалогу з Росією, за умови повної прозорості з Україною та її європейськими партнерами і, звичайно, за умови, що це буде корисно", – відповів він.

Водночас, за словами міністра, європейці повинні мати діалог з РФ для того, щоб питання, які стосуються Європи, не були вирішені без її участі.

"Європейці, які зараз є основними фінансовими та військовими союзниками України, повинні мати канал для відстоювання своїх інтересів, не делегуючи відповідальність нікому іншому", – додав Барро.

Нагадаємо, в грудні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні погодилася з Макроном.

Головна речниця Європейської комісії Паула Піньо 12 січня заявила, що на певному етапі процесу встановлення миру в Україні відбудуться перемовини з очільником Кремля Владіміром Путіним, у яких візьме участь і ЄС.

Своєю чергою український президент Володимир Зеленський сказав, що не заперечує проти прямих переговорів європейських держав з Росією.