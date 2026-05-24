В Беларуси заявили, что Макрон поговорил с Лукашенко

В Беларуси заявили, что французская сторона инициировала телефонный разговор между президентом Эммануэлем Макроном и белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, передает "Европейская правда".

"Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся сегодня по инициативе французской стороны", – говорится в сообщении.

Как сообщается, Макрон и Лукашенко обсудили "региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности".

У французского президента пока не сообщали о разговоре.

Напомним, в декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцам стоит возобновить прямые переговоры с Путиным. Европейские лидеры, настороженные военными амбициями Путина, возмущались из-за своего исключения из мирных переговоров, которые возглавляла администрация президента США Дональда Трампа.

В феврале Макрон сообщил журналистам, что продолжаются усилия по возобновлению диалога с Путиным на техническом уровне. Тогда он заявил, что эти контакты происходят в координации с Украиной.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею о проведении диалога с РФ, однако при условии, что эти контакты не будут мешать переговорному процессу о прекращении войны.