Кошта про атаку на Україну: черговий доказ, що РФ не цікаві конструктивні мирні переговори

Президент Європейської ради Антоніу Кошта засудив останню масовану російську атаку на українські міста.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав в Х.

"Сьогодні вночі Росія застосувала ракетну систему "Орєшік" і завдала масових ударів по всій території України – це безжалісний прояв жорстокості, спрямований проти цивільного населення та цивільної інфраструктури", – написав Кошта.

Він заявив, що рішуче засуджує цю безвідповідальну ескалацію.

"Це ще одне суворе нагадування про те, що Росія не зацікавлена у проведенні конструктивних мирних переговорів", – додав Кошта.

За його словами, ЄС як і раніше непохитно підтримує Україну.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом після атаки.

Писали, що очільниця європейської дипломатії Кая Каллас засудила масовану російську атаку по Україні із застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" та анонсувала нові обговорення щодо посилення тиску на Москву.

Раніше прем’єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку по Україні 24 травня, наголосивши, що подібні удари не змінюють факту програшу Москви у війні.