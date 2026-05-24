Прем’єр Канади про масовану російську атаку: не змінює програшу Росії у війні

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку по Україні 24 травня.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на платформі X.

Глава уряду Канади наголосив, що Росія продовжує недооцінювати мужність, рішучість і силу українського народу попри безперервні атаки на українську енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та житлові будинки.

Карні закликав Росію завершити війну проти України, зазначивши, що подібні атаки не змінюють її програшу.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити ці удари та покласти край цій незаконній агресивній війні. Вони лише подовжують людські страждання і ніяк не змінюють того факту, що Росія програє цю війну. Канада продовжуватиме тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир для України та Європи", – написав канадський прем’єр.

У ніч на 24 травня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні. Під час удару російські війська використали балістичні ракети та безпілотники. У Києві, який був головним напрямком атак, попередньо відомо про 21 поранених й одного загиблого.

Напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів у США та Європі після того, як отримав розвіддані про підготовку Росією комбінованого удару, ймовірно, із застосуванням ракети "Орєшнік".