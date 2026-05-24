В МЗС Угорщини засудили російські удари по Києву: це неприпустимо

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом на тлі масованої атаки Росії у неділю.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила на платформі X.

Орбан назвала жорстокою нічну атаку Росії по столиці України, наголосивши на неприпустимості ударів по цивільних об’єктам.

"Жорстокий нічний напад Росії на Київ – це ще одне жахливе нагадування про людські жертви цієї війни. Цивільне населення ніколи не повинно прокидатися під звуки ракет, дронів та вибухів, боячись за своє життя. Зруйновані домівки, розбиті сім’ї, загиблі та поранені невинні люди – це неприпустимо", – написала очільниця МЗС Угорщини.

Як наголосила посадовиця, Будапешт рішуче засуджує ці удари Росії та висловлює солідарність з жертвами атак та народом України.

Писали, що очільниця європейської дипломатії Кая Каллас засудила масовану російську атаку по Україні із застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" та анонсувала нові обговорення щодо посилення тиску на Москву.

Раніше прем’єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку по Україні 24 травня, наголосивши, що подібні удари не змінюють факту програшу Москви у війні.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні. Під час удару російські війська використали балістичні ракети та безпілотники. У Києві, який був головним напрямком атак, відомо про 69 поранених й двох загиблих.