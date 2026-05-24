Каллас: російські удари "Орєшніком" – це тактика залякування

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас засудила масовану російську атаку по Україні із застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", здатній переносити ядерні боєголовки.

Про це, як пише "Європейська правда", посадовиця повідомила у мережі X.

Каллас наголосила, що Росія "зайшла в глухий кут" на полі бою, тому тероризує цивільних жителів Україні своїми цілеспрямованими атаками.

Очільниця європейської дипломатії назвала російські удари "огидними терористичними актами", які спрямовані на те, щоб вбити якомога більше цивільних.

Крім того, посадовиця наголосила, що використання "Орєшніка" свідчить про те, що РФ обрала тактику ядерного залякування.

"За повідомленнями, використання Москвою балістичних ракет середньої дальності "Орєшник" – систем, призначених для доставки ядерних боєголовок, – є політичною тактикою залякування та безрозсудним ризиком ядерною ескалацією", – написала дипломатка.

Каллас анонсувала, що наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять посилення тиску на Росію.

Раніше прем’єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку по Україні 24 травня, наголосивши, що подібні удари не змінюють факту програшу Москви у війні.

Повідомлялося, що Албанія викликала російського посла в Тирані після того, як удар РФ пошкодив резиденцію албанського посла в Києві.

Крім того, внаслідок російської атаки незначних пошкоджень зазнала будівля Міністерства закордонних справ України.