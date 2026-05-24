Кошта об атаке на Украину: очередное доказательство того, что РФ не интересуют конструктивные мирные переговоры
Президент Европейского совета Антониу Кошта осудил последнюю массированную российскую атаку на украинские города.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X.
"Сегодня ночью Россия применила ракетную систему "Орешек" и нанесла массированные удары по всей территории Украины – это безжалостное проявление жестокости, направленное против гражданского населения и гражданской инфраструктуры", – написал Кошта.
Он заявил, что решительно осуждает эту безответственную эскалацию.
"Это еще одно суровое напоминание о том, что Россия не заинтересована в проведении конструктивных мирных переговоров", – добавил Кошта.
По его словам, ЕС по-прежнему непоколебимо поддерживает Украину.
Напомним, министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан выразила солидарность с украинским народом после атаки.
Сообщалось, что глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила массированную российскую атаку по Украине с применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и анонсировала новые обсуждения по усилению давления на Москву.
Ранее премьер-министр Канады Марк Карни осудил массированную российскую атаку на Украину 24 мая, подчеркнув, что подобные удары не меняют факта поражения Москвы в войне.