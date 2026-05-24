Офіс "Німецької хвилі" у Києві теж постраждав через російську атаку

У Києві пошкоджено офіс DW ("Німецька хвиля") через російську атаку.

Про це у Facebook повідомила українська служба DW, передає "Європейська правда".

Як повідомив керівник київського бюро DW Микола Бердник, ударні хвилі суттєво пошкодили вікна та стелі в офісі. Постраждалих немає, журналісти продовжують працювати.

"Хоча Київ дедалі сильніше потерпає від російського повітряного терору, мотивація журналісток та журналістів DW, які працюють в Україні, залишається незламною", – зазначив Бердник.

"Новина, яку ми отримали сьогодні вранці, стала шоком і ще раз продемонструвала, в яких умовах працюють журналісти, щоб висвітлювати події в Україні", – прокоментувала інтендантка DW Барбара Массінґ.

Також повідомлялося, що студія найбільшого німецького телерадіоконсорціуму ARD у Києві частково зруйнована внаслідок російського удару по українській столиці.

Резиденція посла Албанії в Україні Ернала Філо зазнала пошкоджень під час атаки на Київ; у відповідь Тирана викликала дипломата РФ для пояснень.

Як писала "Європейська правда", будівля Міністерства закордонних справ України зазнала пошкоджень внаслідок російських ударів по Києву у неділю, 24 травня.