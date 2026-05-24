Офис "Немецкой волны" в Киеве также пострадал в результате российской атаки
В Киеве поврежден офис DW ("Немецкая волна") в результате российской атаки.
Об этом в Facebook сообщила украинская служба DW, передает "Европейская правда".
Как сообщил руководитель киевского бюро DW Николай Бердник, ударные волны существенно повредили окна и потолки в офисе. Пострадавших нет, журналисты продолжают работать.
"Хотя Киев все сильнее страдает от российского воздушного террора, мотивация журналисток и журналистов DW, работающих в Украине, остается несокрушимой", – отметил Бердник.
"Новость, которую мы получили сегодня утром, стала шоком и еще раз продемонстрировала, в каких условиях работают журналисты, чтобы освещать события в Украине", – прокомментировала интендант DW Барбара Массинг.
Также сообщалось, что студия крупнейшего немецкого телерадиоконсорциума ARD в Киеве частично разрушена в результате российского удара по украинской столице.
Резиденция посла Албании в Украине Эрнала Фило понесла повреждения во время атаки на Киев; в ответ Тирана вызвала дипломата РФ для объяснений.
Как писала "Европейская правда", здание Министерства иностранных дел Украины понесло повреждения в результате российских ударов по Киеву в воскресенье, 24 мая.