Офис "Немецкой волны" в Киеве также пострадал в результате российской атаки

В Киеве поврежден офис DW ("Немецкая волна") в результате российской атаки.

Об этом в Facebook сообщила украинская служба DW, передает "Европейская правда".

Как сообщил руководитель киевского бюро DW Николай Бердник, ударные волны существенно повредили окна и потолки в офисе. Пострадавших нет, журналисты продолжают работать.

"Хотя Киев все сильнее страдает от российского воздушного террора, мотивация журналисток и журналистов DW, работающих в Украине, остается несокрушимой", – отметил Бердник.

"Новость, которую мы получили сегодня утром, стала шоком и еще раз продемонстрировала, в каких условиях работают журналисты, чтобы освещать события в Украине", – прокомментировала интендант DW Барбара Массинг.

Также сообщалось, что студия крупнейшего немецкого телерадиоконсорциума ARD в Киеве частично разрушена в результате российского удара по украинской столице.

Резиденция посла Албании в Украине Эрнала Фило понесла повреждения во время атаки на Киев; в ответ Тирана вызвала дипломата РФ для объяснений.

Как писала "Европейская правда", здание Министерства иностранных дел Украины понесло повреждения в результате российских ударов по Киеву в воскресенье, 24 мая.