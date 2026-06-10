США та Іран обмінялись ударами після збиття американського вертольота

У вівторок ввечері США завдали серії ударів по Ірану у відповідь на збиття іранськими силами американського вертольота, а іранські військові оголосили про удари у відповідь проти американських баз у регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Центральне командування США (CENTCOM) заявило у вівторок ввечері, що американські війська завершили удари у відповідь проти Ірану через збиття у понеділок армійського вертольота AH-64 Apache.

"Сили CENTCOM завдали ударів по іранській системі ППО, наземних пунктах управління та радіолокаційних станціях спостереження поблизу Ормузької протоки, використовуючи високоточні боєприпаси з винищувачів ВПС та ВМС США", – йдеться у повідомленні, де також наголошено, що ця операція була пропорційною відповіддю.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що США атакували кілька об'єктів у містах Джаск, Сірік та Кешм, пошкодивши телекомунікаційну вежу в Сіріку та знищивши два резервуари для води в районі Бемані цього міста.

Іранські військові заявили, що завдали ударів по базах у Йорданії та Кувейті, тоді як речник короля Бахрейну повідомив, що ППО його країни відбила іранські атаки, передає Axios.

За словами американського посадовця, у відповіді Іран випустив щонайменше чотири балістичні ракети та кілька безпілотників.

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що Іран збив американський вертоліт Apache, який патрулював Ормузьку протоку вночі, і пообіцяв дати відповідь.

Центральне командування США повідомило, що вертоліт AH-64 Apache був збитий близько 3-ї години ранку у вівторок за місцевим часом. Безпілотник ВМС США знайшов і врятував двох членів екіпажу.