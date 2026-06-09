Трамп каже, що Іран збив вертоліт Apache, США мусять відповісти

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що Іран збив американський вертоліт Apache, який патрулював Ормузьку протоку вночі, і пообіцяв відповісти, але не надав інших подробиць.

Про це, він написав у Truth Social, передає "Європейська правда".

"Мені щойно повідомили наші чудові військові, що минулої ночі іранці збили один із наших надсучасних вертольотів Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою", – написав Трамп.

Він зазначив, що двоє американських пілотів, які брали участь в інциденті, перебувають у безпеці та не отримали поранень.

"Проте Сполучені Штати змушені відповісти на цей напад", – додав він.

Його заява поглибила невизначеність щодо перспектив перемир’я у війні в Перській затоці, оголошеного 8 квітня.

Безпілотник ВМС США знайшов і врятував двох членів екіпажу вертольота, повідомили Reuters представники американських збройних сил. Центральне командування США повідомило, що вертоліт AH-64 Apache був збитий близько 3-ї години ранку у вівторок за місцевим часом.

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що мирна угода з Тегераном може бути досягнута "за два-три дні", попри те, що Іран та Ізраїль обмінюються інтенсивними ударами.

У вівторок американський президент також заявив, що Сполучені Штати оголосять про "повну перемогу" над Іраном протягом найближчих двох тижнів.