США и Иран обменялись ударами после сбития американского вертолета

Во вторник вечером США нанесли серию ударов по Ирану в ответ на сбитие иранскими силами американского вертолета, а иранские военные объявили о ответных ударах по американским базам в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Центральное командование США (CENTCOM) заявило во вторник вечером, что американские войска завершили ответные удары по Ирану в связи со сбиванием в понедельник армейского вертолета AH-64 Apache.

"Силы CENTCOM нанесли удары по иранской системе ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива, используя высокоточные боеприпасы с истребителей ВВС и ВМС США", – говорится в сообщении, где также отмечается, что эта операция была соразмерным ответом.

Корпус стражей исламской революции заявил, что США атаковали несколько объектов в городах Джаск, Сирик и Кешм, повредив телекоммуникационную башню в Сирике и уничтожив два резервуара для воды в районе Бемани этого города.

Иранские военные заявили, что нанесли удары по базам в Иордании и Кувейте, тогда как пресс-секретарь короля Бахрейна сообщил, что ПВО его страны отразила иранские атаки, передает Axios.

По словам американского чиновника, в ответ Иран выпустил как минимум четыре баллистические ракеты и несколько беспилотников.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Иран сбил американский вертолет Apache, который патрулировал Ормузский пролив ночью, и пообещал дать ответ.

Центральное командование США сообщило, что вертолет AH-64 Apache был сбит около 3 часов утра во вторник по местному времени. Беспилотник ВМС США обнаружил и спас двух членов экипажа.