NYT: США вперше втратили вертоліт Apache біля Ормузької протоки

У понеділок поблизу Ормузької протоки зазнав аварії бойовий вертоліт Apache армії США, двох членів екіпажу вдалося врятувати.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо The New York Times від двох осіб, обізнаних з обставинами інциденту.

Наразі не відомо, чи Apache був збитий іранськими військовими, чи сталася технічна несправність, чи виникли інші проблеми, зазначив один із співрозмовників видання.

Інцидент стався після кількох днів, протягом яких військові дії в регіоні то загострювалися, то вщухали, а Ізраїль та Іран обмінювалися військовими ударами.

Президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що члени екіпажу почуваються добре. Він не надав додаткових подробиць, зазначивши, що звіт про інцидент буде опубліковано найближчим часом.

Американські військові використовували вертольоти Apache, а також безпілотники MQ-9 Reaper та бойові літаки F/A-18 і F-35 в рамках дій Центрального командування, спрямованих на протидію фактичному закриттю Іраном Ормузької протоки для більшості комерційного судноплавства.

Іран збив близько 30 безпілотників Reaper, а кілька американських винищувачів було втрачено внаслідок вогню противника та дружнього вогню з початку війни 28 лютого.

Це перший вертоліт Apache, втрачений у цьому конфлікті.

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що мирна угода з Тегераном може бути досягнута "за два-три дні", попри те, що Іран та Ізраїль обмінюються інтенсивними ударами.

У вівторок американський президент також заявив, що Сполучені Штати оголосять про "повну перемогу" над Іраном протягом найближчих двох тижнів.