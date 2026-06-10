"Щоб не їздили вулицею Бандери": Вінниця не отримає польські автобуси через скандал

Вінниця відкликала свій запит про допомогу автобусами до польського міста-побратима Кельце на тлі запеклої дискусії та кампанії з дезінформації, що розгорнулась довкола питань спільної історії.

Про це повідомила мер міста Кельце Агата Войда у вівторок, пише "Європейська правда".

Мер відзначила, що довкола запиту Вінниці про допомогу в останні дні виникло багато брехні, маніпуляцій та "звичайної людської підлості" та повідомила, що мер Вінниці Сергій Моргунов ухвалив рішення відкликати прохання про передачу автобусів.

"Він зробив це не тому, що потреби його міста раптово зникли. Війна там і далі є повсякденністю, а мешканці Вінниці досі стикаються з її наслідками. Він зробив це тому, що не хотів, аби питання допомоги місту, яке живе в умовах війни, стало інструментом політичного спору та причиною чергових розколів. Це жест, який заслуговує на повагу", – заявила Войда.

Войде також зауважила, що попри цю ситуацію мер Вінниці вкотре висловив мешканцям Кельце слова вдячності за роки підтримки, допомоги та солідарності, проявлених щодо України та її мешканців.

Вінниця, яку майже 70 років пов’язує партнерство з містом Кельце, звернулася за допомогою у вигляді 15 автобусів із 40 транспортних засобів, які польське місто виводить з експлуатації через вік, технічний стан та пробіг. За словами Войди, це автобуси, яким майже 20 років та які більше не перевозитимуть пасажирів у Кельце. Якби їх не подарували Вінниці, то, найімовірніше, продали б на запчастини або утилізували.

"У Вінниці міський транспорт базується насамперед на трамваях і тролейбусах. У разі перебоїв з електропостачанням вони не можуть обслуговувати мешканців, що спричиняє транспортний хаос. Саме в таких ситуаціях мали допомогти виведені з експлуатації автобуси з Кельце", – пояснила мер польського міста.

Однак, за її словами, цей факт був свідомо проігнорований деякими місцевими депутатами – і в результаті їхніх дій у мережі виникла ціла хвиля ненависті та зневаги.

"Сотні дописів, сповнених лайок, звинувачень та агресії. Такий простір для публічної дискусії створили ті, хто сьогодні найголосніше говорить про турботу про Кельце. Вчора голова міської ради пішов ще далі. Він публічно звинуватив місто у шахрайстві та натякнув, що автобуси були спалені або розібрані на запчастини. Це не просто неправда. Це безпідставний наклеп. Автобуси перебувають на території бази перевізника, і саме зараз триває процедура їхнього приймання", – заявила Войда.

Вона підкреслила, що ця історія стала випробуванням порядності та солідарності, яку місто відчуває вже багато років, адже купує нові автобуси за європейські кошти.

Як повідомляє Slawa, проти передачі автобусів виступили, зокрема, депутати міської ради Мачєй Якубчик та член партії "Право і Справедливість" Марчин Стемпнєвський.

Зокрема, Якубчик поставив під сумнів обставини передачі транспорту. Він назвав усю ситуацію "шитою білими нитками" та відзначив, що час для передачі цього транспорту "не був відповідним", а факт передачі "погіршив би і так напружені польсько-українські відносини".

"Саме у Вінниці одну з вулиць було перейменовано на вулицю Степана Бандери. І саме цією вулицею їздив би один із 15 автобусів із Кельців, які планували безкоштовно передати місту", – заявив Якубчик.

Представник партії "Право і Справедливість" Марчин Стемпнєвський заявив, що рішення передати автобуси було б "незрозумілим" з огляду на нинішню політичну ситуацію, коли "кожного разу нашу простягнуту руку з допомогою для сусіда б'є палиця у вигляді ушанування воєнних злочинців".

"Якщо автобуси не можуть їздити по вулицях Кельце, то їх треба продати, а гроші витратити на потреби містян, яких не бракує", – наголосив міський депутат.

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