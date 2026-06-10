"Чтобы не ездили по улице Бандеры": Винница не получит польские автобусы из-за скандала

Винница отозвала свой запрос о помощи с автобусами в польский город-побратим Кельце на фоне ожесточенной дискуссии и кампании дезинформации, развернувшейся вокруг этого вопроса.

Об этом сообщила мэр города Кельце Агата Войда во вторник, пишет "Европейская правда".

Мэр отметила, что вокруг запроса Винницы о помощи в последние дни возникло много лжи, манипуляций и "обычной человеческой подлости", и сообщила, что мэр Винницы Сергей Моргунов принял решение отозвать просьбу о передаче автобусов.

"Он сделал это не потому, что потребности его города внезапно исчезли. Война там по-прежнему является повседневностью, а жители Винницы до сих пор сталкиваются с ее последствиями. Он сделал это потому, что не хотел, чтобы вопрос помощи городу, который живет в условиях войны, стал инструментом политического спора и причиной очередных расколов. Это жест, заслуживающий уважения", – заявила Войда.

Войда также отметила, что, несмотря на эту ситуацию, мэр Винницы в очередной раз выразил жителям Кельце слова благодарности за годы поддержки, помощи и солидарности, проявленные в отношении Украины и ее жителей.

Винница, которую почти 70 лет связывает партнерство с городом Кельце, обратилась за помощью в виде 15 автобусов из 40 транспортных средств, которые польский город выводит из эксплуатации из-за возраста, технического состояния и пробега. По словам Войды, это автобусы, которым почти 20 лет и которые больше не будут перевозить пассажиров в Кельце. Если бы их не подарили Виннице, то, скорее всего, продали бы на запчасти или утилизировали.

"В Виннице городской транспорт основан прежде всего на трамваях и троллейбусах. В случае перебоев с электроснабжением они не могут обслуживать жителей, что вызывает транспортный хаос. Именно в таких ситуациях должны были помочь выведенные из эксплуатации автобусы из Кельце", – пояснила мэр польского города.

Однако, по ее словам, этот факт был сознательно проигнорирован некоторыми местными депутатами – и в результате их действий в сети возникла целая волна ненависти и презрения.

"Сотни постов, полных ругательств, обвинений и агрессии. Такое пространство для публичной дискуссии создали те, кто сегодня громче всех говорит о заботе о Кельце. Вчера председатель городского совета пошел еще дальше. Он публично обвинил город в мошенничестве и намекнул, что автобусы были сожжены или разобраны на запчасти. Это не просто неправда. Это безосновательная клевета. Автобусы находятся на территории базы перевозчика, и именно сейчас идет процедура их приемки", – заявила Войда.

Она подчеркнула, что эта история стала испытанием порядочности и солидарности, которую город испытывает уже много лет, ведь покупает новые автобусы за европейские средства.

Как сообщает Slawa, против передачи автобусов выступили, в частности, депутаты городского совета Мачей Якубчик и член партии "Право и справедливость" Марчин Стемпневский.

В частности, Якубчик поставил под сомнение обстоятельства передачи транспорта. Он назвал всю ситуацию "сшитой белыми нитками" и отметил, что время для передачи этого транспорта "не было подходящим", а факт передачи "ухудшил бы и без того напряженные польско-украинские отношения".

"Именно в Виннице одну из улиц переименовали в улицу Степана Бандеры. И именно по этой улице ездил бы один из 15 автобусов из Кельцев, которые планировали бесплатно передать городу", – заявил Якубчик.

Представитель партии "Право и Справедливость" Марчин Стемпневский заявил, что решение передать автобусы было бы "непонятным" с учетом нынешней политической ситуации, когда "каждый раз нашу протянутую руку с помощью для соседа бьет палка в виде чествования военных преступников".

"Если автобусы не могут ездить по улицам Кельце, то их нужно продать, а деньги потратить на нужды горожан, которых хватает", – подчеркнул городской депутат.

Напомним, в Польше в последние дни развернулся скандал из-за решения президента Украины назвать в честь героев УПА один из военных центров ССО.

Накануне состоялось заседание капитула ордена Белого Орла, одной из тем которого было предложение президента Кароля Навроцкого лишить награды его украинского коллегу Владимира Зеленского.

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