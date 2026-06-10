У Міноборони Британії за понад два роки "зникли" понад тисяча ноутбуків, планшетів і смартфонів

У Міноборони Британії за останні понад два роки було загублено або викрадено понад 1 тисячу пристроїв, що призвело до збитків приблизно у понад 1,6 млн фунтів стерлінгів.

Такі дані наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Дані свідчать, що з січня 2024 року по березень цього року зникли 545 ноутбуків та планшетів, а також 744 телефони.

Жодне з цих пристроїв не було знайдено, згідно з інформацією, наданою відомством у відповідь на запит на підставі Закону про свободу інформації.

Загалом, за даними Міноборони Британії, було викрадено 132 ноутбуки та планшети, а також 36 телефонів. Решту пристроїв, як вважається, загубили співробітники.

Дані також показують, що вартість заміни всіх цих пристроїв може становити 1 634 944 фунтів стерлінгів.

Це відбувається в той час, коли міністерство перебуває під величезним тиском щодо забезпечення ефективності використання коштів, оскільки керівництво оборонного відомства вимагає збільшення видатків. Однак Міністерство фінансів прагне мінімізувати додаткові витрати Міністерства оборони.

Раніше повідомлялося, що у Британії занепокоєні відставанням від планів посилення оборони.

У травні Центр урядового зв'язку (GCHQ) попередив, що Велика Британія перебуває у "вирішальному моменті", оскільки Росія "неухильно націлена" на її критичну інфраструктуру.