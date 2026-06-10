В Минобороны Британии за последние более двух лет "пропало" свыше тысячи ноутбуков, планшетов и смартфонов

В Министерстве обороны Великобритании за последние более двух лет было утеряно или похищено более 1 тысячи устройств, что привело к убыткам примерно в более чем 1,6 млн фунтов стерлингов.

Такие данные приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

Данные свидетельствуют, что с января 2024 года по март этого года пропали 545 ноутбуков и планшетов, а также 744 телефона.

Ни одно из этих устройств не было найдено, согласно информации, предоставленной ведомством в ответ на запрос на основании Закона о свободе информации.

В целом, по данным Министерства обороны Великобритании, было похищено 132 ноутбука и планшета, а также 36 телефонов. Остальные устройства, как считается, потеряли сотрудники.

Данные также показывают, что стоимость замены всех этих устройств может составить 1 634 944 фунтов стерлингов.

Это происходит в то время, когда министерство находится под огромным давлением в отношении обеспечения эффективности использования средств, поскольку руководство оборонного ведомства требует увеличения расходов. Однако Министерство финансов стремится минимизировать дополнительные расходы Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что в Британии обеспокоены отставанием от планов укрепления обороны.

В мае Центр правительственной связи (GCHQ) предупредил, что Великобритания находится в "решающий момент", поскольку Россия "неуклонно нацелена" на ее критическую инфраструктуру.