Розвідка Британії вважає, що РФ загрожує критичній інфраструктурі країни

Велика Британія перебуває у "вирішальному моменті", оскільки Росія "неухильно націлена" на її критичну інфраструктуру.

Про це йдеться у попередженні Центру урядового зв'язку (GCHQ), найбільшої розвідувальної служби Британії, передає "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Директор GCHQ Енн Кіст-Батлер у своїй першій публічній промові заявила про загрози, що стоять перед Британією, та про заходи, які, на її думку, необхідно вжити для протидії їм.

У витягах зі своєї промови Кіст-Батлер виділяє Росію як країну, що "націлена на критичну інфраструктуру, демократичні процеси, ланцюги постачання та довіру громадськості".

Росію звинувачують у низці шпигунських змов на британській території, а останнім часом – у веденні неоголошеної "гібридної війни" проти Великої Британії та інших країн НАТО. Кремль заперечує ці звинувачення.

Кіст-Батлер зазначає, що GCHQ невтомно працює над відбиттям кібератак та протидією тому, що вона називає "безрозсудним саботажем та спробами вбивства".

"Перед обличчям такої агресії та хаосу GCHQ невтомно співпрацює з партнерами з розвідки та оборони, щоб послабити та зменшити російську загрозу", – зазначає вона.

GCHQ (скорочення від Government Communications Headquarters) – найбільше з трьох британських розвідувальних агентств, іншими є Служба безпеки (MI5) та Секретна розвідувальна служба (MI6).

GCHQ, що базується в Челтенхемі та розміщується у величезній круглій будівлі, відомій як "Донат", зосереджується на кібербезпеці та радіоелектронній розвідці.

З огляду на свою орієнтацію на передові технології, агентство споживає левову частку національного бюджету на розвідку.

Велика Британія у вівторок, 26 травня, вдарила новими санкціями по Росії: цього разу вони спрямовані проти криптовалютних мереж, які використовуються для обходу британських санкцій.

На тлі цього варто нагадати, що уряд Сполученого Королівства 20 травня застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах.