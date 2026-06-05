У Британії занепокоєні відставанням від планів посилення оборони

Голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон висловив занепокоєння тим, що країні бракує часу для посилення власної оборони у відповідь на загрозу з боку Росії.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Застереження від очільника штабу оборони пролунали через помітне відставання Лондона від Плану оборонних інвестицій країни. Цей документ визначає фінансування військового обладнання та послуг, щоб забезпечити перехід британських збройних сил у стан "бойової готовності. Його виконання з минулого року затримується через бюджетні суперечки в уряді.

"Росія безумовно підвищує ставки та ризикує перетнути межу. Нам потрібно витрачати більше коштів на оборону і робити це швидше", – наголосив Найтон.

Він заявив, що ризики та загрози для Британії зараз більші, ніж будь-коли з часів Холодної війни, і уряду необхідно відповідно витрачати кошти на оборону.

"Завдання міністрів полягає в тому, щоб приймати ці складні компромісні рішення", – сказав він.

Міністр оборони Джон Гілі заявив у понеділок, що прем'єр-міністр Кір Стармер має намір опублікувати інвестиційний план до саміту НАТО 7 липня.

За даними ЗМІ, військове керівництво попередило Стармера про дефіцит фінансування у розмірі 28 мільярдів фунтів стерлінгів (32 млрд євро) протягом наступних чотирьох років, і саме це є причиною затримки плану.

Стармер пообіцяв найбільше стійке збільшення витрат на оборону з часів Холодної війни, прагнучи довести їх до 3% від національного ВВП, але його критикують за невиконання своїх обіцянок.

У травні Центр урядового зв'язку (GCHQ) попередив, що Велика Британія перебуває у "вирішальному моменті", оскільки Росія "неухильно націлена" на її критичну інфраструктуру.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що у квітні російські винищувачі кілька разів перехоплювали літак-розвідник Королівських військово-повітряних сил над Чорним морем.