Міністр оборони Польщі: ми дали Україні час переглянути свою позицію 

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польський уряд та президент "діють розсудливо", надавши Україні час переглянути свою позицію щодо скандального найменування підрозділу на честь героїв УПА.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Глава польського Міноборони припустив, що офіси президентів Польщі та України перебувають на контакті щодо питання, яке в останні тижні викликало напруженість у двосторонніх відносинах.

"Президент аналізує та розглядає. Офіс президента України та Канцелярія президента Республіки Польща, ймовірно, контактують. І повинні контактувати, і має відбутися розмова", – сказав Косіняк-Камиш.

Посадовець наголосив, що він був залучений до цього питання з самого початку та вів переговори на найвищому рівні. Міністр сподівається, що результати цих переговорів дійдуть до українського президента, і він перегляне своє рішення щодо назви підрозділу.

"Я мав низку розмов як з урядом, так і з Президентським палацом. Сподіваюся, що ці розмови також були передані президенту Зеленському. Ми очікуємо зміни позиції України. Неприпустимо називати їх "Героями УПА", знаючи, що це викликає біль, смуток і гіркоту в польських серцях, які відкрилися для українського народу, як ніхто інший у світі, після початку війни", – сказав польський посадовець.

Як відомо, у понеділок у Польщі відбулося засідання капітулу ордена Білого Орла, однією з тем якого була пропозиція президента Кароля Навроцького позбавити нагороди його українського колегу Володимира Зеленського. Зазначається, що польський президент поки не ухвалив остаточного рішення.

У середу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський поклав відповідальність за скандал, спричинений найменуванням підрозділу ССО "Героїв УПА", на Україну та закликав Київ "виправити помилку".

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