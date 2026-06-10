Глава МЗС Польщі: очікуємо, що Україна виправить помилку щодо "Героїв УПА"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський поклав відповідальність за скандал, спричинений найменуванням підрозділу ССО "Героїв УПА", на Україну та закликав Київ "виправити помилку".

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив на пресконференції, цитує TVP Info.

Коментуючи напруженість у польсько-українських відносинах після скандалу з найменуванням підрозділу Сил оборони, Сікорський наголосив, що в цьому питанні провина лежить на Україні.

"Прошу керуватися заявою голови Кабінету міністрів про те, що це Україна припустилася помилки, і ми очікуємо, що саме Україна виправить цю помилку", – сказав глава МЗС.

Сікорський також назвав "скандальною" заяву віцепрезидента партії "Право і справедливість" (PiS) та кандидата від цієї партії на посаду прем’єр-міністра Пшемислава Чарнека щодо "утримування в уряді українців, які ображають поляків" на адресу заступника міністра освіти Анджея Шептицького. Політик, який має українське походження, порівняв бійців УПА з польськими антирадянськими підпільниками, чим спричинив обурення Чарнека.

"Польща є батьківщиною для всіх своїх громадян, незалежно від віросповідання та походження, і я вважаю, що такі націоналістичні випади – це відродження привидів найтемніших сторінок польської історії. Сподіваюся, що співвітчизники не дадуть себе обдурити", – зазначив Сікорський.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що президент Володимир Зеленський не хотів навмисно образити Польщу присвоєнням українському підрозділу найменування "Героїв УПА", але, на думку Туска, українській стороні бракує чутливості.

У понеділок у Польщі відбулося засідання капітулу ордена Білого Орла, однією з тем якого була пропозиція президента Кароля Навроцького позбавити нагороди його українського колегу Володимира Зеленського.

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