Министр обороны Польши: мы дали Украине время пересмотреть свою позицию

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польское правительство и президент "действуют разумно", предоставив Украине время пересмотреть свою позицию по поводу скандального наименования подразделения в честь героев УПА.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Глава польского Минобороны предположил, что администрации президентов Польши и Украины находятся в контакте по вопросу, который в последние недели вызвал напряженность в двусторонних отношениях.

"Президент анализирует и рассматривает. Офис президента Украины и Канцелярия президента Республики Польша, вероятно, находятся в контакте. И должны контактировать, и должен состояться разговор", – сказал Косиняк-Камыш.

Чиновник подчеркнул, что он был вовлечен в этот вопрос с самого начала и вел переговоры на высшем уровне. Министр надеется, что результаты этих переговоров дойдут до украинского президента, и он пересмотрит свое решение относительно названия подразделения.

"У меня был ряд бесед как с правительством, так и с Президентским дворцом. Надеюсь, что эти разговоры также были переданы президенту Зеленскому. Мы ожидаем изменения позиции Украины. Недопустимо называть их "Героями УПА", зная, что это вызывает боль, печаль и горечь в польских сердцах, которые открылись для украинского народа, как никто другой в мире, после начала войны", – сказал польский чиновник.

Как известно, в понедельник в Польше состоялось заседание капитула ордена Белого Орла, одной из тем которого было предложение президента Кароля Навроцкого лишить награды его украинского коллегу Владимира Зеленского. Отмечается, что польский президент пока не принял окончательного решения.

В среду министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский возложил ответственность за скандал, вызванный названием подразделения ССО "Героев УПА", на Украину и призвал Киев "исправить ошибку".

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