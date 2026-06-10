У Німеччині спалахнули протести медиків через плани скорочення видатків на сферу

Тисячі працівників сфери охорони здоров’я у Німеччині вийшли або планують виходити на протести проти анонсованих планів уряду для скорочення видатків.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Федеральна міністерка охорони здоров’я Ніна Варкен підготувала заходи економії, щоб запобігти дефіциту мільярдів євро у потребах сфери охорони здоров’я та фондах страхування здоров’я. Міністерка розраховує таким чином лише за 2027 рік заощадити 16,3 млрд євро.

Призначена урядом експертна комісія розрахувала, що без ніяких змін вже з початку 2027 року виникне дефіцит на 15 млрд євро, а до 2030 року – на понад 40 млрд євро. Крім того, за останніми даними Міністерства охорони здоров’я, дефіцит у 2027 році виявиться на 3,5 млрд вищим, ніж очікували, тому що витрати фондів страхування охорони здоров’я на початку року перевершили прогнози.

У середу заходи почали обговорювати в Ганновері за участі міністрів охорони здоров’я земельного рівня.

Плани вже викликали гостру критику з боку профспілок та лікарень.

У зв’язку із зустріччю міністрів у Ганновері профспілка Ver.di скликала там протестну демонстрацію, на неї прийшли близько 8000 людей. В організації заявили, що скорочення видатків виглядає як "ляпас" замість подяки працівникам сфери, які виконують складну роботу у складних умовах.

Julian Stratenschulte/dpa

Плануються демонстрації також у Мюнхені, Аахені, Нюрнберзі, Мангаймі, Фрайбурзі.

Багато лікарень у Баварії оголосили, що приєднаються до протестів та закликають колег в інших закладах у п’ятницю символічно зачинити основний вхід на 2 години.

Минулого тижня у Румунії страйкували медики та фінансові працівники-бюджетники.

У Португалії загальний страйк паралізував роботу транспорту і шкіл.