В Германии вспыхнули протесты медиков из-за планов сокращения расходов на сферу

Тысячи работников сферы здравоохранения в Германии вышли или планируют выходить на протесты против анонсированных планов правительства для сокращения расходов.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Федеральный министр здравоохранения Нина Варкен подготовила меры экономии, чтобы предотвратить дефицит миллиардов евро на потребности сферы здравоохранения и фондов страхования здоровья. Министр рассчитывает таким образом только за 2027 год сэкономить 16,3 млрд евро.

Назначенная правительством экспертная комиссия рассчитала, что без никаких изменений уже с начала 2027 года возникнет дефицит на 15 млрд евро, а к 2030 году – более чем на 40 млрд евро. Кроме того, по последним данным Министерства здравоохранения, дефицит в 2027 году окажется на 3,5 млрд выше, чем ожидали, потому что расходы фондов страхования здравоохранения в начале года превысили прогнозы.

В среду меры начали обсуждать в Ганновере с участием министров здравоохранения земельного уровня.

Планы уже вызвали острую критику со стороны профсоюзов и больниц.

В связи со встречей министров в Ганновере профсоюз Ver.di созвал там протестную демонстрацию, на нее пришли около 8000 человек. В организации заявили, что сокращение расходов выглядит как "пощечина" вместо благодарности работникам сферы, которые выполняют сложную работу в сложных условиях.

Julian Stratenschulte/dpa

Планируются демонстрации также в Мюнхене, Аахене, Нюрнберге, Мангайме, Фрайбурге.

Многие больницы в Баварии объявили, что присоединятся к протестам и призывают коллег в других заведениях в пятницу символически закрыть основной вход на 2 часа.

На прошлой неделе в Румынии бастовали медики и финансовые работники-бюджетники.

В Португалии всеобщая забастовка парализовала работу транспорта и школ.