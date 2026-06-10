CША оголосили санкції проти десятка осіб і компаній за співпрацю Іраном

Сполучені Штати наклали санкції на близько десятка компаній та фізичних осіб, переважно з Китаю та Гонконгу, за сприяння Ірану із придбанням зброї та фінансовими операціями.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

10 червня у Мінфіні США оголосили про застосування санкцій до близько десятка юридичних та фізичних осіб за їхню співпрацю з Іраном.

Дев’ять з них – зареєстровані у Гонконгу та Китаї та, за даними американських органів, сприяли закупівлі зброї для Ірану. Одна з гонконзьких компаній була залучена до тіньової банківської мережі Ірану.

Також під санкціями опинились дві компанії та дві особи з Ірану та Білорусі "у зв’язку з діяльністю Ірану, пов’язаною з конвенційною зброєю".

Нагадаємо, 10 червня президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану за зволікання з укладенням мирної угоди зі Сполученими Штатами, а згодом анонсував поновлення американських ударів.

Заяви Трампа прозвучали після того, як він повідомив про збиття Іраном американського гелікоптера Apache, який патрулював Ормузьку протоку вночі, і пообіцяв дати відповідь на це.





