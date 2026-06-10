США объявили о введении санкций против десятка лиц и компаний за сотрудничество с Ираном

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении около десятка компаний и физических лиц, преимущественно из Китая и Гонконга, за содействие Ирану в приобретении оружия и проведении финансовых операций.

[ИСТОЧНИК]Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

10 июня в Минфине США объявили о применении санкций к около десятка юридических и физических лиц за их сотрудничество с Ираном.

Девять из них – зарегистрированы в Гонконге и Китае и, по данным американских органов, содействовали закупке оружия для Ирана. Одна из гонконгских компаний была вовлечена в теневую банковскую сеть Ирана.

Также под санкции попали две компании и два лица из Ирана и Беларуси "в связи с деятельностью Ирана, связанной с конвенционным оружием".

Напомним, 10 июня президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану за промедление с заключением мирного соглашения с Соединенными Штатами, а впоследствии анонсировал возобновление американских ударов.

Заявления Трампа прозвучали после того, как он сообщил о сбитии Ираном американского вертолета Apache, который патрулировал Ормузский пролив ночью, и пообещал дать ответ на это.