Трамп заявив, що США відновлять удари по Ірану через повільний прогрес у переговорах

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США відновлять атаки на Іран після недостатнього прогресу в переговорах щодо припинення війни.

Його цитує CNN, передає "Європейська правда".

"Ми будемо атакувати їх, атакувати їх дуже сильно", – сказав Трамп у Овальному кабінеті в середу, натякаючи, що збиття Іраном американського вертольота Apache є приводом для поновлення ударів.

"З огляду на інцидент з вертольотом, я вважаю, що ми маємо на це право", – сказав він журналістам.

Він додав: "Ми вчора завдали їм сильного удару. Ми знову завдамо їм сильного удару сьогодні, на випадок, якщо ви це пропустите, якщо ви не ввімкнете телевізор, і подивимося, що буде з угодою".

Трамп поскаржився на повільний хід переговорів з Тегераном щодо угоди про припинення війни, які, за його словами, тривають.

"Я працюю з Іраном вже кілька місяців. Вони повинні підписати угоду. Це хороша угода", – сказав він.

Пізніше він відмовився виключити удари по цивільній інфраструктурі, зокрема електростанціях і мостах, висловлюючи розчарування тим, що Іран ще не підписав угоду.

Цього дня Трамп вже пригрозив Ірану за зволікання з укладенням мирної угоди зі Сполученими Штатами.

Заяви Трампа прозвучали після того, як він повідомив, що Іран збив американський вертоліт Apache, який патрулював Ормузьку протоку вночі, і пообіцяв дати відповідь на це.