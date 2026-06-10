Трамп заявив, що Ірану "доведеться розплачуватися" за зволікання з угодою

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану за зволікання з укладенням мирної угоди зі Сполученими Штатами.

Про це глава Білого дому написав на своїй платформі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що Іран буде змушений "розплатитися" за те, що досі не уклав угоду зі Сполученими Штатами щодо завершення бойових дій та розблокування Ормузької протоки.

При цьому президент США заявив, що іранські збройні сили "перебувають у повній розрусі" та зазнали поразки.

"Іран – це лише порожні слова, а не дії. Хуліган Близького Сходу МЕРТВИЙ!!! Вони занадто довго зволікали з укладенням угоди, яка була б для них вигідною, тож тепер їм доведеться за це розплачуватися!!!, – написав Трамп, не деталізувавши своїх погроз.

Заяви Трампа прозвучали після того, як він повідомив, що Іран збив американський вертоліт Apache, який патрулював Ормузьку протоку вночі, і пообіцяв дати відповідь на це.

Центральне командування США повідомило, що вертоліт AH-64 Apache був збитий близько 3-ї години ранку у вівторок за місцевим часом. Безпілотник ВМС США знайшов і врятував двох членів екіпажу.

Напередодні американський президент заявив, що мирна угода з Тегераном може бути досягнута "за два-три дні", а в Білому домі заявили, що збиття вертольота не змінює ситуацію щодо домовленостей.