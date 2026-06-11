Виробник ракет до Patriot не гарантує термінів поставок партнерам США

Компанія Lockheed Martin не може надати союзникам США жодних гарантій щодо термінів постачання ракет для систем ППО Patriot, незважаючи на плани щодо потроєння виробничих потужностей.

Про це, як пише "Європейська правда", попередив один із керівників компанії, повідомляє Financial Times.

Браян Данн, віцепрезидент з питань стратегії та розвитку бізнесу у сфері ракет та систем управління вогнем, зазначив, що Lockheed Martin докладає значних зусиль для нарощування виробництва критично важливих ракет-перехоплювачів PAC-3 на тлі дефіциту поставок, який посилився через війну в Ірані.

Однак у коментарі журналістам на Берлінському авіасалоні ILA він передав тривожне повідомлення американським партнерам, зокрема Німеччині, Японії, Польщі, ОАЕ та Саудівській Аравії, які використовують систему ППО Patriot. Також цими системами, як відомо, користується Україна: вони є особливо ефективними для збиття російських балістичних ракет.

Хоча Данн зазначив, що додаткові потужності "очевидно зможуть задовольнити потреби багатьох користувачів у більш стислі терміни", він додав: "Ми не контролюємо, яким буде розподіл цих ракет. Ми не можемо нікому сказати, де ви опинитеся в цьому (списку пріоритетів)".

"Очевидно, що зараз з боку Міністерства оборони лунає багато риторики... про те, як вони збираються перерозподілити, реорганізувати, хто отримає ракети першим. Ми не контролюємо нічого з цього", – заявив він.

Компанія Lockheed Martin погодилася збільшити виробництво ракет PAC-3 з нинішніх 650 на рік до 2 тисяч до 2033 року в рамках угоди з Пентагоном на суму 4,7 млрд доларів. Попит на ці ракети був високим ще до того, як конфлікт у Перській затоці спричинив величезний тиск на західні запаси, які також мають вирішальне значення для України.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Британія, Франція та Німеччина (дипломатичний формат Е3) допоможуть Україні розробити європейську антибалістичну систему.

Президент повідомляв, що розраховує на початок виробництва у Європі двох типів ППО проти балістики.