Производитель ракет для Patriot не гарантирует сроки поставок партнерам США

Компания Lockheed Martin не может предоставить союзникам США каких-либо гарантий относительно сроков поставок ракет для систем ПВО Patriot, несмотря на планы по утроению производственных мощностей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", предупредил один из руководителей компании, сообщает Financial Times.

Брайан Данн, вице-президент по стратегии и развитию бизнеса в сфере ракет и систем управления огнем, отметил, что Lockheed Martin прилагает значительные усилия для наращивания производства критически важных ракет-перехватчиков PAC-3 на фоне дефицита поставок, который усилился из-за войны в Иране.

Однако в комментарии журналистам на Берлинском авиасалоне ILA он передал тревожное сообщение американским партнерам, в частности Германии, Японии, Польше, ОАЭ и Саудовской Аравии, которые используют систему ПВО Patriot. Также этими системами, как известно, пользуется Украина: они особенно эффективны для сбивания российских баллистических ракет.

Хотя Данн отметил, что дополнительные мощности "очевидно смогут удовлетворить потребности многих пользователей в более сжатые сроки", он добавил: "Мы не контролируем, каким будет распределение этих ракет. Мы не можем никому сказать, где вы окажетесь в этом (списке приоритетов)".

"Очевидно, что сейчас со стороны Министерства обороны звучит много риторики... о том, как они собираются перераспределить, реорганизовать, кто получит ракеты первым. Мы не контролируем ничего из этого", – заявил он.

Компания Lockheed Martin согласилась увеличить производство ракет PAC-3 с нынешних 650 в год до 2 тысяч к 2033 году в рамках соглашения с Пентагоном на сумму 4,7 млрд долларов. Спрос на эти ракеты был высоким еще до того, как конфликт в Персидском заливе оказал огромное давление на западные запасы, которые также имеют решающее значение для Украины.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Великобритания, Франция и Германия (дипломатический формат Е3) помогут Украине разработать европейскую антибаллистическую систему.

Президент сообщил, что рассчитывает на начало производства в Европе двух типов ПВО против баллистики.