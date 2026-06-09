Зеленський: три країни допоможуть Україні посилити антибалістичний захист

Президент Володимир Зеленський заявив, що Британія, Франція та Німеччина (дипломатичний формат Е3) допоможуть Україні з антибалістикою.

Про це він сказав у інтерв’ю The Guardian, пише "Європейська правда".

Зеленський висловив сподівання, що Британії та Україні вдасться розробити європейську антибалістичну систему.

"Ми над цим працюємо. Це потрібно нам, і це потрібно Великій Британії", – сказав президент.

Також він наголосив, що країни E3 допоможуть Україні з антибалістикою.

Окремо Зеленський наголосив, що під час зустрічі у дипломатичному форматі Е3 всі погодилися з потребою посилювати санкції проти Росії.

Раніше Зеленський поінформував прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера щодо українських потреб у війні проти Росії.

Того ж дня Зеленський поінформував лідерів Британії, Франції та Німеччини про ситуацію на полі бою та російські втрати.

Повідомляли, що Франція скликає чергове засідання "коаліції рішучих" у Парижі 13-14 липня.

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