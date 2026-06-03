Зеленський розраховує на початок виробництва у Європі двох типів ППО проти балістики

Україна співпрацює з європейськими і з американськими партнерами щодо того, щоб у європейських країнах почалося виробництво ППО, спроможного збивати балістику.

Про це заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з генсеком НАТО у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами Зеленського, є необхідність рухатися за двома треками – як до виробництва нового, суто європейського ППО, так і домовлятися про отримання ліцензії на виробництво протиракет PAC-3 для систем Patriot.

"Європі треба оперативніше рухатись щодо власної антибалістики. Всім нам це потрібно. Ми вже працюємо з Францією, з Норвегією, з Німеччиною, Швецією, Данією, Італією, з іншими партнерами над створенням європейських антибалістичних спроможностей. Це дуже важкий проєкт, але він дуже потрібен", – додав президент.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що тривають перемовини з адміністрацією США щодо локалізації виробництва ракет для Patriot саме в Україні

"Ми говоримо щодо ліцензій на Patriot, щоб можна було їх виробляти в Україні або разом з партнерами по НАТО. І це абсолютно здоровий шлях збільшити нашу спільну силу. Це збігається з наявним курсом президента Сполучених Штатів на те, щоб Європа більше робила для свого захисту", – пояснив президент.

Міністр оборони Михайло Федоров повідомляв, що Україна отримує понад 90% засобів проти балістичних ракет через ініціативу PURL.

У квітні президент висловив упевненість, що згодом Україна буде виробляти спільні антибалістичні системи з європейськими країнами.

Невдовзі він розповів про зустріч низки країн, присвячену виробництву антибалістики у Європі.