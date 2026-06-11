Посли Франції, Британії та Німеччини прибули в МЗС РФ на ініційовану ними зустріч

Посли Франції, Великої Британії та Німеччини Ніколя де Рів'єр, Найджел Кейсі та Александер Ламбсдорф прибули до Міністерства закордонних справ Росії на зустріч із заступником глави відомства.

Про це повідомило російське агентство ТАСС, пише "Європейська правда".

Глави дипломатичних представництв увійшли до будівлі МЗС Росії без коментарів. Їх прийме заступник глави МЗС РФ Михаїл Галузін.

10 червня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров повідомив, що посли Великої Британії, Франції та Німеччини "просяться на зустріч" у МЗС з його заступником для обговорення війни в Україні.

"Ми зустрінемося з ними, вислухаємо їх. Просто навіть цікаво, як ці люди будуть викладати свої думки, що може навести на конструктивні міркування", – наводить слова Лаврова видання "Коммерсант".

За його словами, доки Росія не переконається, що європейські заяви про бажання розпочати переговори є серйозними, він би "не звертав на них уваги". Лавров назвав малоймовірним, що з Євросоюзом може статися "якесь диво з огляду на його бажання брати участь у врегулюванні ситуації в Україні".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Німеччина, Франція та Британія розробляють план із залучення Владіміра Путіна до переговорів.

Також європейські лідери мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7, щоб залучити його до планів щодо сприяння новим мирним переговорам між Росією та Україною.