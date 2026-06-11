Послы Франции, Британии и Германии прибыли в МИД РФ на инициированную ими встречу

Послы Франции, Великобритании и Германии Николя де Ривьер, Найджел Кейси и Александр Ламбсдорф прибыли в Министерство иностранных дел России на встречу с заместителем главы ведомства.

Об этом сообщило российское агентство ТАСС, пишет "Европейская правда".

Главы дипломатических представительств вошли в здание МИД России без комментариев. Их примет заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

10 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что послы Великобритании, Франции и Германии "просятся на встречу" в МИД с его заместителем для обсуждения войны в Украине.

"Мы встретимся с ними, выслушаем их. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать свои мысли, что может привести к конструктивным размышлениям", – приводит слова Лаврова издание "Коммерсант".

По его словам, пока Россия не убедится, что европейские заявления о желании начать переговоры являются серьезными, он бы "не обращал на них внимания". Лавров назвал маловероятным, что с Евросоюзом может произойти "какое-то чудо, учитывая его желание участвовать в урегулировании ситуации в Украине".

Напомним, по данным СМИ, Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план по привлечению Владимира Путина к переговорам.

Также европейские лидеры намерены воспользоваться встречами с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы привлечь его к планам по содействию новым мирным переговорам между Россией и Украиной.