ЗМІ: європейці на саміті G7 хочуть переконати Трампа щодо їхніх планів переговорів з РФ

Європейські лідери мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7, щоб залучити його до планів щодо сприяння новим мирним переговорам між Росією та Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили агентство Bloomberg.

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, європейські лідери мають намір під час саміту G7 наступного тижня використати переговори з Трампом, щоб просувати свої плани щодо мирних переговорів між Росією та Україною.

Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація у війні змінилася на користь України, що створює можливість для переговорів, які виходитимуть за межі умов, що виникли після саміту Трампа з Путіним на Алясці минулого року, заявили джерела, які побажали залишитися анонімними.

Лідери так званих країн Е3 хочуть, щоб Росія погодилася на негайне припинення вогню з урахуванням поточної лінії фронту як "відправної точки для переговорів" та на надійні гарантії безпеки для України, що включають розгортання багатонаціональних сил. Вони виклали ці пропозиції у спільній заяві з президентом України Володимиром Зеленським після переговорів у Лондоні в неділю.

Раніше Путін відмовлявся від перемир’я для проведення мирних переговорів, аргументуючи це тим, що це дозволить Києву переозброїтися та зміцнити свою оборону, а також відкинув присутність європейських військ в Україні.

Він хоче, щоб Україна віддала досі підконтрольні їй території Донеччини в рамках будь-якої мирної угоди. Критики ідеї переговорів з Росією зараз, зокрема деякі посадовці з країн E3, кажуть, що все це навряд чи зміниться найближчим часом.

Країни E3 вбачають можливість відвести Європі більшу роль у формуванні переговорного процесу, оскільки переговори під егідою США зайшли в глухий кут, у той час як Вашингтон зосередився на конфлікті з Іраном.

Вони хочуть, щоб Трамп підтримав їхні пропозиції посилити тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів за участю представників Європи, США, України та Росії вже наступного місяця, повідомили джерела, обізнані з ситуацією.

У рамках цих зусиль Велика Британія та Європейський Союз працюють над новими санкціями, які будуть введені проти Росії найближчими тижнями, додали джерела. Вони застерегли, що плани є попередніми і можуть змінитися. Європа також прагне уникнути повторення ситуації минулої зими, коли українці витримували морози без електроенергії та опалення.

Президент Франції Емманюель Макрон запросив президента України Володимира Зеленського на саміт G7, де перебуватиме і Дональд Трамп.