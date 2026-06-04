ЗМІ: Німеччина, Франція та Британія розробляють план із залучення Путіна до переговорів

Група ключових європейських союзників України спільно з Києвом розробляє плани щодо залучення Росії до переговорів з метою припинення війни на тлі зміни динаміки у бойових діях, що зміцнює позиції президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Як розповіли джерела агентства, представники Німеччини, Франції та Великої Британії обговорюють це питання і зі своїми українськими колегами.

Джерела зазначають, що на тлі затягування переговорів під егідою США та зростання втрат російських військ в умовах патової ситуації на полі бою ці три країни вбачають можливість потенційно залучити господаря Кремля Владіміра Путіна до переговорів.

Додаючи тиску на Кремль, українські сили досягають дедалі більших успіхів у завданні ударів дронами вглиб Росії, а в найвищих ешелонах влади в Москві спостерігаються ознаки опору війні Путіна, пише агентство.

Проводячи переговори зараз, союзники прагнуть уникнути чергової зими, під час якої Росія могла би посилити атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру, наголошується у публікації.

Джерела підкреслили, що остаточне рішення про те, чи продовжувати спроби переговорів з Росією, належить президенту Володимиру Зеленському, і що європейські країни не будуть тиснути на нього.

За словами співрозмовників, очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер найближчими днями проведе переговори з канцлером Фрідріхом Мерцом та президентом Емманюелем Макроном.

Раніше неназваний німецький посадовець заявив, що між Росією та Європою поступово відкривається вікно можливостей для діалогу щодо завершення війни, але це залишається можливим лише за повної координації з Україною.

Також ЗМІ повідомляли, що у Євросоюзі розглядають кандидатури ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього прем’єра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Александра Стубба на роль перемовника від ЄС.

Тим часом головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що під час дискусії щодо кандидатури перемовника ЄС не повинен потрапити у пастку Росії, яка просуватиме найзручнішого для себе кандидата.