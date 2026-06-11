У Литві посилюють охорону стратегічних об’єктів на тлі ризику провокацій з боку РФ

У Литві розширили комплекс заходів, спрямованих на підвищення стійкості критичної інфраструктури, через загрозу провокацій з боку Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Литви (МВС).

Посилену фізичну охорону цих об'єктів забезпечить Служба громадської безпеки, а за необхідності допомогу нададуть Збройні сили Литви. МВС не уточнює, які саме додаткові заходи безпеки планується впровадити.

За даними Міністерства внутрішніх справ, останнім часом Росія поширює безпідставні твердження про те, що країни Балтії нібито дозволяють використовувати свій повітряний простір або територію для дій інших держав проти Росії.

Стверджується, що така ескалаційна риторика спрямована на відволікання уваги від невдач на фронті та на вплив на рішучість союзників України продовжувати підтримку.

"Не виключено, що, прагнучи посилити напруженість у регіоні, Росія може планувати ворожі дії або провокації проти об’єктів у країнах Балтії. Ми уважно стежимо за ситуацією, посилюємо нашу готовність і захист об’єктів критичної інфраструктури", – йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича.

Останнім часом у країнах Балтії фіксується зростання кількості порушень повітряного простору, а через можливу загрозу з боку дронів у окремих районах Литви наприкінці травня двічі оголошували повітряну тривогу.

Лідери ЄС 19 червня обговорять посилення Східного флангу у відповідь на вторгнення дронів.

Винищувачі НАТО вже двічі за останній час збили безпілотники над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією. Безпілотників, які розбились самі або вилетіли з повітряного простору "друзів України", за останні місяці було десятки.