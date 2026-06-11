В Литве усиливают охрану стратегических объектов на фоне риска провокаций со стороны РФ

В Литве расширили комплекс мер, направленных на повышение устойчивости критически важной инфраструктуры, в связи с угрозой провокаций со стороны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы (МВД).

Усиленную физическую охрану этих объектов обеспечит Служба общественной безопасности, а при необходимости помощь окажут Вооруженные силы Литвы. МВД не уточняет, какие именно дополнительные меры безопасности планируется внедрить.

По данным Министерства внутренних дел, в последнее время Россия распространяет безосновательные утверждения о том, что страны Балтии якобы позволяют использовать свое воздушное пространство или территорию для действий других государств против России.

Утверждается, что такая эскалационная риторика направлена на отвлечение внимания от неудач на фронте и на влияние на решимость союзников Украины продолжать поддержку.

"Не исключено, что, стремясь усилить напряженность в регионе, Россия может планировать враждебные действия или провокации против объектов в странах Балтии. Мы внимательно следим за ситуацией, усиливаем нашу готовность и защиту объектов критической инфраструктуры", – говорится в заявлении министра внутренних дел Владислава Кондратовича.

В последнее время в странах Балтии фиксируется рост количества нарушений воздушного пространства, а из-за возможной угрозы со стороны дронов в отдельных районах Литвы в конце мая дважды объявляли воздушную тревогу.

19 июня лидеры ЕС обсудят укрепление восточного фланга в ответ на вторжение дронов.

Истребители НАТО уже дважды за последнее время сбили беспилотники над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией. Беспилотников, которые разбились сами или вылетели из воздушного пространства "друзей Украины", за последние месяцы было десятки.