"Слуга народу" ініціює звільнення голови євроінтеграційного комітету, але рішення не буде

Перший заступник голови фракції "Слуги народу" (СН) Андрій Мотовиловець вніс до Ради проєкт постанови про звільнення голови комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Відповідна картка документа опублікована на сайті Верховної Ради, повідомляє "Європейська правда".

Станом на момент написання цієї новини повний текст документа ще не опублікований, але йдеться про пропозицію ухвалити кадрове рішення, а саме – відкликати Климпуш-Цинцадзе з посади голови комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Документ зареєстрований 11 червня.

Як відомо, Іванна Климпуш-Цинцадзе призначена на цю посаду за квотою фракції "Європейська солідарність".

У коментарі "Європейській правді" Мотовиловець повідомив, що найближчим часом цей проєкт, що має реєстраційний номер 15318, буде відкликаний, але замість нього представники фракції СН планують зареєструвати ще один, підписаний великою кількістю співавторів.

Утім народний депутат наголосив, що ця пропозиція є політичним жестом, а не наміром домогтися відставки Климпуш-Цинцадзе, і свідомо оформлена і порушенням регламенту. За чинним законодавством постанову про відкликання мав би вносити або комітет, очільника якого пропонують звільнити, або спікер Верховної Ради. Натомість в СН подадуть документ від членів фракції.

"Тому цей проєкт не має юридичного і політичного майбутнього", – пояснив він.

Андрій Мотовиловець зауважив, що в "Слузі народу" вирішили зробити цей "політичний жест" як відповідь на дії "Євросолідарності", яка у раніше у четвер зареєструвала так само юридично безперспективний проєкт постанови про відкликання голови бюджетного комітету Роксолани Підласої.

"Ми не могли лишити це без політичної відповіді", – заявив Мотовиловець.

Як повідомлялося, Верховна Рада 11 червня ухвалила постанову про парламентську підтримку переговорів про вступ в ЄС.

Також цього тижня Рада ухвалила суперечливий "євроінтеграційний" проєкт щодо судової реформи.