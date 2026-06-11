"Слуга народа" инициирует отставку главы комитета по евроинтеграции, но решения не будет

Первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" (СН) Андрей Мотовиловец внес в Раду проект постановления об отставке председателя комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Соответствующая карточка документа опубликована на сайте Верховной Рады, сообщает "Европейская правда".

На момент написания этой новости полный текст документа еще не опубликован, но речь идет о предложении принять кадровое решение, а именно – отстранить Климпуш-Цинцадзе от должности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз. Документ зарегистрирован 11 июня.

Как известно, Иванна Климпуш-Цинцадзе назначена на эту должность по квоте фракции "Европейская солидарность".

В комментарии "Европейской правде" Мотовиловец сообщил, что в ближайшее время этот проект, имеющий регистрационный номер 15318, будет отозван, но вместо него представители фракции СН планируют зарегистрировать еще один, подписанный большим количеством соавторов.

Впрочем, народный депутат подчеркнул, что это предложение является политическим жестом, а не намерением добиться отставки Климпуш-Цинцадзе, и сознательно оформлено с нарушением регламента. Согласно действующему законодательству, постановление об отзыве должно вноситься либо комитетом, главу которого предлагают уволить, либо спикером Верховной Рады. Вместо этого в СН подадут документ от членов фракции.

"Поэтому этот проект не имеет юридического и политического будущего", – пояснил он.

Андрей Мотовиловец отметил, что в "Слуге народа" решили сделать этот "политический жест" в ответ на действия "Евросолидарности", которая ранее в четверг зарегистрировала столь же юридически бесперспективный проект постановления об отзыве председателя бюджетного комитета Роксоланы Пидласой.

"Мы не могли оставить это без политического ответа", – заявил Мотовиловец.

Как сообщалось, Верховная Рада 11 июня приняла постановление о парламентской поддержке переговоров о вступлении в ЕС.

Также на этой неделе Рада приняла спорный "евроинтеграционный" проект по судебной реформе.