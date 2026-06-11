Рада схвалила постанову про парламентську підтримку переговорів про вступ в ЄС

Верховна Рада 11 червня ухвалила постанову про парламентську підтримку переговорного процесу про набуття Україною членства в Європейському Союзі (реєстр. №15297).

Про це у Раді повідомили у четвер, пише "Європейська правда".

Відповідно до постанови, Кабмін має забезпечити спільно з комітетами Ради узгоджене опрацювання законопроєктів, спрямованих на адаптацію законодавства до положень права ЄС та виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.

У акті, зокрема, йдеться, що в разі проведення з інституціями ЄС консультацій щодо змісту законопроєктів, що готуються до реєстрації у Верховній Раді, а також внесених на розгляд ВР, уряд має інформувати про результати таких консультацій парламент, парламентський комітет, визначений головним з підготовки і попереднього розгляду законопроєкту відповідно до предмета відання, а також комітет, до предмета відання якого належить оцінювання відповідності законопроєктів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Кабмін також має щоквартально подавати до Верховної Ради звіт про стан виконання Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС (acquis ЄС), погоджувати з уповноваженим представником ВР проєкти своїх актів про внесення змін до Національної програми та її складових частин.

Таке погодження здійснює уповноважений представник Верховної Ради з урахуванням позицій профільних комітетів, комітету, до предмета відання якого належить оцінювання відповідності законопроєктів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, членів відповідних робочих (переговорних) груп щодо підготовки переговорних позицій України під час переговорів з ЄС.

Також уряд має щоквартально подавати до Верховної Ради України звіт про поточний стан переговорів про набуття Україною членства в Європейському Союзі, а також надавати інформацію з цих питань під час координаційних зустрічей з керівництвом Верховної Ради України та членами погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Окрім цього, уряд повинен забезпечити невідкладне інформування парламенту про рішення, ухвалені щодо України органами Європейського Союзу, а також про окремі позиції держав-членів ЄС.

Нагадаємо, за даними "Європейської правди", відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у Києві запевнила, що Україна має інтегруватися до ЄС ще до членства.

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