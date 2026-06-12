ЗМІ дізнались, чому Трамп передумав бити по Ірану

Після того, як президент США Дональд Трамп у своїх соцмережах пригрозив завдати "дуже сильного удару" по Ірану, йому зателефонували лідери країн Перської затоки та Південної Азії в останній спробі переконати його відмовитись від цих намірів.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

В ході розмови лідери запевнили Трампа, що попередня угода, яка відкриває шлях до більш детальних переговорів, фактично вже готова.

За словами двох представників адміністрації та одного дипломата, обізнаних із змістом розмов, дзвінки, про які раніше не повідомлялося, надійшли від еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані, президента Об’єднаних Арабських Еміратів Мохаммеда бін Зайеда Аль Нахайяна та глави Міністерства оборони Пакистану Асіма Муніра.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що запевнення лідерів цих країн в тому, що угода близька, змусили Трампа відмовитися від планів бити по Ірану.

Останніми днями США та Іран обмінювалися пропозиціями через Катар і Пакистан, але Трамп ставав дедалі роздратованішим і вголос ставив сам собі питання, чи не водить його Іран за ніс.

Потім цього тижня сторони знову почали обмінюватися ударами після того, як Іран збив американський вертоліт, і Трамп спробував ще сильніше натиснути на Тегеран, щоб той якнайшвидше погодився на угоду.

Повідомляли, що Трамп заявив у четвер ввечері, що скасовує удари по Ірану, про які він повідомив за кілька годин до того, оскільки "фінальні пункти" угоди між двома сторонами були затверджені.

Згодом він сказав, що підписання угоди з Іраном може відбутися вже цими вихідними в Європі.

За даними ЗМІ, меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном передбачає негайне відкриття Ормузької протоки без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану в обмін дотримання правил.