СМИ выяснили, почему Трамп передумал наносить удар по Ирану

После того как президент США Дональд Трамп в своих соцсетях пригрозил нанести "очень сильный удар" по Ирану, ему позвонили лидеры стран Персидского залива и Южной Азии в последней попытке убедить его отказаться от этих намерений.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

В ходе разговора лидеры заверили Трампа, что предварительное соглашение, открывающее путь к более детальным переговорам, фактически уже готово.

По словам двух представителей администрации и одного дипломата, знакомых с содержанием разговоров, звонки, о которых ранее не сообщалось, поступили от эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани, президента Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна и главы Министерства обороны Пакистана Асима Мунира.

Один из собеседников издания отметил, что заверения лидеров этих стран в том, что соглашение близко, заставили Трампа отказаться от планов нанести удар по Ирану.

В последние дни США и Иран обменивались предложениями через Катар и Пакистан, но Трамп становился все более раздраженным и вслух задавал себе вопрос, не водит ли его Иран за нос.

Затем на этой неделе стороны вновь начали обмениваться ударами после того, как Иран сбил американский вертолет, и Трамп попытался еще сильнее надавить на Тегеран, чтобы тот как можно скорее согласился на сделку.

Сообщалось, что Трамп заявил в четверг вечером, что отменяет удары по Ирану, о которых он сообщил за несколько часов до этого, поскольку "финальные пункты" соглашения между двумя сторонами были утверждены.

Впоследствии он сказал, что подписание соглашения с Ираном может состояться уже в эти выходные в Европе.

По данным СМИ, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход и ослабление санкций против Ирана в обмен на соблюдение правил.