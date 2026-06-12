Стармер запевняє, що залишиться на посаді попри бюджетні суперечки в уряді

Прем’єр-міністр Кір Стармер запевнив, що боротиметься за збереження своєї посади на тлі урядової кризи через оборонні витрати.

Про це Стармер заявив в інтерв’ю BBC, пише "Європейська правда".

Британський прем’єр-міністр вперше виступив з публічними коментарями після того, як міністр оборони Джон Гілі подав у відставку, аргументуючи це незгодою з планом оборонних витрат. У своїй заяві Гілі розкритикував Стармера та урядовців, заявивши, що їхні пропозиції не відповідають масштабу ризиків, з якими зіштовхується країна.

На цьому тлі Стармер заперечив думку про те, що він втратив авторитет на своїй посаді, і заявив, що боротиметься за збереження крісла прем’єра.

"Я не збираюся йти", – сказав глава уряду в інтерв'ю BBC.

Прем’єр запевнив, що його пріоритетом залишається оборона і що він ухвалив "жорсткі рішення" щодо збільшення витрат в цю сферу.

"Оборона та безпека – мій головний пріоритет. Я ухвалив складні рішення, щоб забезпечити безпеку нашої країни..Я можу вам зараз сказати, що оборона буде пріоритетом номер один під час кожного огляду витрат", – наголосив очільник британського уряду.

Він також захистив урядовий план щодо інвестицій в оборону, заявивши, що для його здійснення довелося перерозподілити фінансування з інших відомств.

План оборонних інвестицій, суперечки щодо якого тривають від початку року, також викликав критику у військових посадовців країни. У четвер стало відомо, що голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон надіслав листа прем'єр-міністру Кіру Стармеру через побоювання, що рівень витрат на оборону, запропонований урядом, є недостатнім.

План став причиною відставки міністра оборона Джона Гілі, а також його заступника з питань збройних сил Ела Карнса.

Дефіцит фінансування на відновлення Королівського флоту, армії та Королівських повітряних сил оцінювався щонайменше у 28 млрд фунтів стерлінгів (32 млрд євро).

Минулого тижня голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон публічно висловив занепокоєння тим, що країні бракує часу для посилення власної оборони у відповідь на загрозу з боку Росії.