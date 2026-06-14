Президент Литвы поддерживает введение всеобщей воинской повинности

Президент Литвы Гитанас Науседа высказался в поддержку идеи введения всеобщей воинской повинности, однако считает, что к этому необходимо должным образом подготовиться.

Об этом заявили в канцелярии президента, сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Литовский президент поддержал идею всеобщего призыва, однако, по его мнению, для ее реализации страна должна сосредоточиться на подготовке соответствующей инфраструктуры.

"Президент поддерживает идею всеобщего призыва. Однако необходимо должным образом подготовиться к всеобщему призыву – создать необходимую инфраструктуру, подготовить больше инструкторов для призывников. Количество призывников сейчас постепенно увеличивается", – говорится в ответе канцелярии.

В канцелярии Науседы подчеркнули, что в настоящее время приоритетами для национальной обороны являются усиление противовоздушной обороны, подготовка к развертыванию немецкой бригады в Литве до конца 2027 года и реализация полной оперативной готовности национальной дивизии к 2030 году.

Как сообщалось, прошлым летом президент Литвы заявил, что с формированием национальной дивизии переход страны к всеобщей воинской повинности является лишь вопросом времени. Тогда глава государства признал, что для этого не хватает ресурсов. Позже он также заявил, что сейчас уместно было бы говорить о всеобщей военной службе для юношей.

На этой неделе министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна "хорошими темпами" двигается к всеобщей воинской повинности.

В Литве вступил в силу новый порядок обязательной начальной военной службы, целью которого является увеличение количества призывников. Согласно ему, молодежь призывается на военную службу сразу после окончания школы. В этом году в Литве пять тысяч юношей будут проходить обязательную военную службу, еще три тысячи – будут добровольцами.

Сообщалось, что Литва закупает военные внедорожники и грузовики различного назначения на сумму около 1 миллиарда евро.

В мае стало известно, что Литва приобретет 936 бронетранспортеров Patria финского производителя, из которых примерно треть – до 2030 года.