Литва закупить військові позашляховики та вантажівки на суму близько 1 мільярда євро

Литва закуповує військові позашляховики та вантажівки різного призначення на суму близько 1 мільярда євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Як повідомило у вівторок Міністерство національної оборони Литви, Агентство оборонних ресурсів підписало контракт з компанією Veho Lietuva, яка представляє Mercedes-Benz Group AG та Daimler AG.

Литовський військовий транспортний парк поповниться військовими позашляховиками "MB G-Class", вантажівками "MB Unimog", "MB Zetros" та "MB Arocs".

Проєкт частково фінансується за рахунок коштів програми SAFE Європейського Союзу, а поставка транспортних засобів запланована на 2026–2032 роки.

За даними Міністерства оборони, нова техніка посилить логістичний потенціал Збройних сил Литви та забезпечить розвиток оперативних можливостей Першої дивізії.

"Ця закупівля є однією з найбільших інвестицій у логістичний потенціал Збройних сил Литви. Нова техніка забезпечить ефективне переміщення солдатів, озброєння та поставок і посилить готовність національної дивізії до виконання завдань у мирний час, під час криз та війни", – йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, виробник був обраний з метою забезпечення сумісності з існуючим парком транспортних засобів армії, зниження витрат на експлуатацію, навчання та технічне обслуговування, а також забезпечення ефективного використання обладнання.

У травні стало відомо, що Литва придбає 936 бронетранспортерів Patria фінського виробника, з яких приблизно третину – до 2030 року.

Швеція наприкінці 2025 року дозамовила для себе понад 90 бронетранспортерів Patria. Данія перед тим замовила для себе 130 одиниць цієї техніки.