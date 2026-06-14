Сибіга про затримання Британією російського танкера: маємо продовжувати тиск

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Великій Британії за затримання російського танкера "тіньового флоту" SMYRTOS та закликав союзників посилювати тиск на Москву.

Про це міністр написав у мережі X, передає "Європейська правда".

Сибіга подякував своїй британській колезі Іветт Купер за рішення Лондона взяти на абордаж підсанкційне судно SMYRTOS у протоці Ла-Манш.

"Ці незаконні судна призначені для перевезення російської нафти та газу, що перебувають під санкціями, по всьому світу, щоб забезпечити надходження коштів у військову машину Путіна. Ми вживаємо заходів проти цієї незаконної діяльності у наших водах", – наголосила британська міністерка закордонних справ.

Глава МЗС України написав, що кожне затримане судно" тіньового флоту" Росії означає менше коштів для фінансування війни проти України. У цьому контексті він закликав партнерів посилювати заходи проти російських танкерів.

"Перекриття цих доходів допомагає обмежити можливості Росії фінансувати ракетні та безпілотні атаки на українські міста. Ми маємо й надалі посилювати тиск і ліквідовувати всі лазівки, які дозволяють Росії фінансувати свою агресію", – наголосив Сибіга.

Як відомо, 14 червня Велика Британія перехопила судно SMYRTOS, що належить до російського "тіньового флоту" в протоці Ла-Манш, що стало першою подібною операцією Лондона проти підсанкційних танкерів РФ. Перехоплення танкера провели у тісній координації з Францією.

Судно залишатиметься на якірній стоянці біля південного узбережжя Англії, де його перевірятимуть на предмет екологічних та безпекових ризиків.

У березні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер погодився, що Збройні сили та правоохоронці Великої Британії тепер зможуть перехоплювати судна, які потрапили під санкції Британії і проходять транзитом через британські води.