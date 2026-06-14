Британія вперше перехопила російський танкер "тіньового флоту"

Британські військові у неділю перехопили танкер "тіньового флоту" Росії, який намагався пройти через протоку Ла-Манш.

Про це повідомив британський прем’єр-міністр Кір Стармер на платформі X, пише "Європейська правда".

Очільник британського уряду заявив, що віддав наказ Збройним силам перехопити нафтовий танкер "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш. Стармер заявив, що ця операція стала черговим ударом по Росії за її війну проти України.

"Ця успішна операція завдає чергового удару по Росії та нагадує тим, хто підживлює війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм сховатися. Я хочу подякувати всім, хто брав участь у цій операції, зокрема нашим Збройним силам та правоохоронцям, які забезпечують безпеку цієї країни 24 години на добу, 365 днів на рік", – написав прем’єр Британії.

У березні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер погодився, що Збройні сили та правоохоронці Великої Британії тепер зможуть перехоплювати судна, які потрапили під санкції Британії і проходять транзитом через британські води.

Британія неодноразово брала участь в операціях Франції із затримання підсанкційних танкерів "тіньового флоту" РФ. Востаннє це сталося 31 травня в Атлантичному океані. Перехоплення нафтового танкера "тіньового флоту" РФ Tagor відбулося на відстані понад 400 морських миль (740 кілометрів) на захід від крайньої точки Бретані.

Судно вийшло з порту російського Мурманська під фальшивим прапором Камеруну і прямувало до Лімбе, портового міста на заході цієї африканської країни.

Минулого тижня Франція взяла під варту громадянина Росії, капітана танкера "тіньового флоту" Tagor; йому загрожує рік ув’язнення та штраф.