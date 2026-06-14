Сибига о задержании Великобританией российского танкера: нужно продолжать оказывать давление

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Великобританию за задержание российского танкера "теневого флота" SMYRTOS и призвал союзников усилить давление на Москву.

Об этом министр написал в сети X, передает "Европейская правда".

Сибига поблагодарил свою британскую коллегу Иветт Купер за решение Лондона взять на абордаж подсанкционное судно SMYRTOS в проливе Ла-Манш.

"Эти незаконные суда предназначены для перевозки российской нефти и газа, находящихся под санкциями, по всему миру, чтобы обеспечить поступление средств в военную машину Путина. Мы принимаем меры против этой незаконной деятельности в наших водах", – подчеркнула британский министр иностранных дел.

Глава МИД Украины написал, что каждое задержанное судно "теневого флота" России означает меньше средств для финансирования войны против Украины. В этом контексте он призвал партнеров усиливать меры против российских танкеров.

"Перекрытие этих доходов помогает ограничить возможности России финансировать ракетные и беспилотные атаки на украинские города. Мы должны и в дальнейшем усиливать давление и ликвидировать все лазейки, которые позволяют России финансировать свою агрессию", – подчеркнул Сибига.

Как известно, 14 июня Великобритания перехватила судно SMYRTOS, принадлежащее российскому "теневому флоту", в проливе Ла-Манш, что стало первой подобной операцией Лондона против танкеров РФ, подпадающих под санкции. Перехват танкера провели в тесной координации с Францией.

Судно останется на якорной стоянке у южного побережья Англии, где его будут проверять на предмет экологических и безопасности рисков.

В марте премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился, что Вооруженные силы и правоохранительные органы Великобритании теперь смогут перехватывать суда, попавшие под санкции Великобритании и проходящие транзитом через британские воды.